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Мьянма планирует открыть в РФ два генконсульства

Премьер Мьянмы заявил о планах открыть два генконсульства в России
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Reuters

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн во время встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным заявил о планах открыть в России два генеральных консульства. Об этом пишет РИА Новости.

«Чтобы улучшить дипломатические отношения между нашими двумя странами, в ходе моего визита планируется открыть два генеральных консульства в Российской Федерации», — заявил он.

Обращаясь к Мишустину, он также призвал открыть генконсульство РФ в мьянмском городе Мандалай.

Также премьер-министр Мьянмы рассказал о создании двустороннего комитета по экономическому сотрудничеству. По словам политика, в Мьянме в этом году успешно прошло уже пятое заседание.

О визите председателя государственного административного совета Республики Союз Мьянма, премьера страны и старшего генерала Мин Аунг Хлайна в Россию стало известно 28 февраля. Он прилетел в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина. У политика запланирована встреча не только с Мишустиным, но и самим лидером России, а также со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Основной темой разговора станут вопросы дружбы и сотрудничества двух государств.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что большая часть рабочего дня Путина 4 марта будет посвящена российско-мьянманским отношениям. По итогам встречи с Мин Аун Хлайном российский лидер планирует подписать документы о сотрудничестве.

Ранее Мьянма попала в рейтинг самых опасных мест в Азии, куда не стоит ездить россиянам.

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