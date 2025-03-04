Путин и премьер Мьянмы сделают заявления для СМИ после переговоров

Песков: Путин и премьер Мьянмы сделают заявления после переговоров в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что большая часть рабочего дня Владимира Путина сегодня будет посвящена российско-мьянманским отношениям.

По его словам, сегодня президент проведет беседу с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном, по итогам которой будут подписаны документы, а также ожидаются заявления для СМИ.

«У нас весьма активно развиваются отношения с Мьянмой», — отметил Песков.

Вечером у Путина состоится презентация, посвященная внутренним контактам, все встречи будут непубличного характера, заключил он.

О визите председателя государственного административного совета Республики Союз Мьянма, премьера страны и старшего генерала Мин Аунг Хлайна стало известно 28 февраля. Он приедет в Москву по приглашению российского президента. У политика запланирована встреча не только с лидером РФ, но и с представителями правительства РФ, в том числе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Основной темой разговора станут вопросы дружбы и сотрудничества между двумя правительствами и народами.

Ранее Мьянма попала в рейтинг самых опасных мест в Азии, куда не стоит ездить россиянам.