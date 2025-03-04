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Финский премьер заявил о поддержке Киева после прекращения поставок США

Премьер Орпо: Хельсинки продолжит помогать Киеву после прекращения поставок США
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Lehtikuva/Kimmo Penttinen via Reuters

Финляндия продолжит поддерживать Украину после приостановки военной помощи со стороны США, заявил во вторник финский премьер-министр Петтери Орпо. Его цитирует ТАСС.

«Мы все намерены поддерживать Украину и продолжать поддерживать ее, мы хотим укрепить позиции Украины на фронте и за столом переговоров, чтобы приложить усилия для достижения мира», — высказался глава правительства Финляндии.

4 марта стало известно, что Вашингтон приостановил военную помощь Украине. Мера будет действовать до тех пор, пока украинское руководство не продемонстрирует приверженность миру. В Москве к этой новости отнеслись по-разному — некоторые были «приятно удивлены» решением президента Дональда Трампа, а другие призывают не радоваться раньше времени. Что на самом деле значит решение Трампа и как долго сможет продержаться Украина без американской помощи — в материале «Газеты.Ru».

До этого президент России Владимир Путин рассказал о своем отношении к американскому лидеру. Он заявил, что их отношения всегда носили деловой и прагматичный характер. Путин не исключил, что если бы Трамп был избран президентом США в 2020 году, то конфликта на Украине можно было бы избежать.

Ранее стало известно, что на Украине проведут аудит поставок оружия после прекращения помощи от США.

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