«Черная метка Зеленскому». Как в России отнеслись к приостановке помощи США Киеву

Вашингтон приостановил военную помощь Украине. Мера будет действовать до тех пор, пока украинское руководство не продемонстрирует приверженность миру. В Москве к этой новости отнеслись по-разному — некоторые были «приятно удивлены» решением Трампа, а другие призывают не радоваться раньше времени. Что на самом деле значит решение Трампа и как долго сможет продержаться Украина без американской помощи — в материале «Газеты.Ru».

Соединенные Штаты приняли решение о приостановке предоставления Украине военной помощи. Эту информацию подтвердили как представитель Пентагона, так и представитель Белого дома. Из заявлений официальных лиц следует, что указание было дано после встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского 28 февраля. После нее американский лидер отметил свое недовольство недостаточной благодарностью со стороны Зеленского за американскую помощь. Ожидается, что пауза в поставках военной помощи продлится, пока Киев не продемонстрирует приверженность миру.

«Президент ясно дал понять, что он сфокусирован на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели», — заявил представитель Белого дома.

Кроме того, президент Трамп поручил министру обороны Питу Хегсету не доставлять на Украину даже то оружие, поставки которого были одобрены еще администрацией Джо Байдена, и которое находится в транзите через Польшу.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в беседе с Fox News заявила, что Зеленский «укусил руку, которая его кормит». По ее словам, Трамп и Зеленский действительно были близки к подписанию сделки о полезных ископаемых, которая могла бы существенно помочь Украине в условиях экономического кризиса.

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«Соединенные Штаты и американский народ устали оплачивать счета за эту войну. Президент Трамп хочет договориться о соглашении. К сожалению, оказывается, что президент Зеленский пока попросту не хочет этого», — сказала Левитт.

По данным американского комитета по федеральному бюджету, с момента начала конфликта на Украине в феврале 2022 года Штаты предоставили Киеву помощь общей суммой на $175 млрд.

«Отрезвляющая пилюля»

В Кремле считают, что остановка помощи США может стать лучшим вкладом в мир на Украине, так как наибольшая доля оружия поступала в Киев именно из Штатов.

«Безусловно, еще предстоит узнать детали. Но если это соответствует действительности, то это решение, которое действительно может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу», — сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В Госдуме же назвали приостановку военной помощи «жестким ответом на хамство Зеленского».

«По сути, это еще одна «черная метка» Зеленскому после его изгнания из Овального кабинета. Не стоит обманываться обещаниями со стороны европейцев оказывать поддержку «столько, сколько потребуется». Это лишь попытка сохранить свое лицо. Как утверждает американский вице-президент Вэнс, большинство из них уже втайне жалуются за океан на «усталость от войны», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с «Газетой.Ru» назвал приостановку военной помощи США «отрезвляющей пилюлей для киевского режима, слишком уверенного в собственной непоколебимости». По его мнению, такое решение руководства США «демонстрирует твердость Трампа в его стремлении осадить Зеленского и заставить его изменить бахвальство и недоговороспособность на лояльность».

«У Трампа есть собственное видение ситуации и свои цели, от которых он отказываться не намерен, и Зеленский в этом ему не должен быть помехой. Данным решением Вашингтон отстраняется от конфликта и предлагает Киеву справляться самостоятельно, а также как бы оставляет помощь Киеву на откуп Европе , сейчас так горячо поддерживающей Зеленского», — сказал депутат.

По мнению Белика, ощутимого влияния на ход СВО сразу же заметно не будет, так как у Киева еще есть запасы военной помощи, но с течением времени, если поставки не возобновятся, киевский режим ощутит свою слабость на фронтах без поддержки США. Это значительно ослабит позиции Украины на переговорах, заключил депутат.

Рано радоваться

При этом некоторых российских парламентариев решение Трампа «приятно удивило». О такой реакции заявил в беседе с «Газетой.Ru» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Выходит, что у Трампа слова и дела не расходятся. Он предупредил, что стремится к миру и убедился, что Зеленский мира вообще не ищет и хочет воевать, как и его европейские партнеры. Трампа это очень сильно возмутило», — сказал он.

Джабаров напомнил слова президента Путина о том, что Киев сможет продержаться без помощи США не более двух-трех месяцев.

«Помимо поставок оружия, есть еще системы наведения, данные спутниковой разведки, без которых американское оружие не будет работать. Если Штаты прекратят предоставлять Киеву и это, то Украина с очень большой долей вероятности вскоре потерпит сокрушительное поражение. Возможно, Зеленский одумается и поймет, что когда ему протягивают руку, лучше ее взять, а не сидеть в болоте. Европейцы же, наоборот, пытаются сделать так, чтобы Зеленский продолжал войну любой ценой», — сказал Джабаров.

Депутат, член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник отметил, что «в самом слове «приостановил» скрывается двоякий смысл». Штаты полностью не остановили помощь Киеву, и не стоит радоваться раньше времени.

«Трамп уже анонсировал некое грандиозное заявление в ходе выступления 4 марта, так что, может быть, продолжение мы увидим совсем скоро. В любом случае вся основная дискуссия между нами, Украиной, Евросоюзом и Соединенными Штатами еще впереди», — сказал депутат «Газете.Ru».

Колесник отметил, что вопросом о поставках военной помощи Киеву Трамп может давить как на Зеленского, так и на Москву:

«Это такая двусторонняя история. Трамп хочет, чтобы другие политики делали так, как выгодно ему. Он довольно грамотный политик, так что не надо обольщаться раньше времени».

А что ЕС?

На Западе считают, что без помощи со стороны Соединенных Штатов Украина к лету окажется в беде. С такой оценкой выступил британский телеканал Sky News.

«Без Америки Украина окажется в беде. Не сразу, но со временем», — говорится в сообщении.

При этом издание Politico со ссылкой на проект документа Совета ЕС уже сообщило, что лидеры стран Евросоюза приостанавливают разработку нового пакета военной помощи Украине на €20 млрд, предложенного шефом евродипломатии Каей Каллас, из-за возражений Венгрии.

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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин считает, что пока довольно сложно ответить на вопрос, сколько сможет продержаться Украина без военной помощи Штатов.

«Европейские страны суетливо собираются на уровне руководства. Мы видели встречу европейских лидеров в Лондоне. Мне сложно сказать, до чего они реально договорились, но на их лицах было написано чувство озабоченности, потому что вся ответственность за дальнейшее развитие событий может лечь на их плечи. Не важно, хотят они этого или нет», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению сенатора, в Европе «только хорохорятся», когда говорят, что смогут помочь Киеву, но те же Англия и Франция уже не смогут, они сейчас не так сильны, как раньше:

«Европейцы только сейчас поддерживают Зеленского, но это все на время. Постепенно восторги начнут затихать. Когда нужно будет помогать реальными делами, они постараются отползти от этой ситуации».