Российский сенатор пояснил, в чем заключается главная ошибка Зеленского

Пушков: Зеленский выбрал для себя наихудшую форму ссоры с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал наихудшую форму ссоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом член Совета Федерации Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, Трамп вполне последователен в отношении российско-украинского конфликта.

«Столкновение Трампа с Зеленским и разлад между Вашингтоном и Киевом не были внезапными — они давно назревали и были ожидаемыми, хотя Зеленский сумел выбрать наихудшую для себя форму личной ссоры с Трампом», — написал Пушков.

Он добавил, что Зеленский лишь усугубил ситуацию, отказываясь извиняться перед Трампом, ведь американский президент «не пойдет на попятную».

28 февраля президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский публично повздорили на переговорах в Вашингтоне. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США, заявил, что Украина находится «в большой беде» и без американской военной техники конфликт закончился бы за две недели.

До этого президент РФ Владимир Путин удивился «интеллигентному» отношению Трампа к европейским лидерам.

Ранее Путин оценил переговоры России и США в Эр-Рияде.