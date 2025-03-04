Трампа в очередной раз выдвинут на получение Нобелевской премии мира

Американский конгрессмен от штата Калифорния Даррел Исса в соцсети Х заявил о планах выдвинуть кандидатуру президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира.

«Я выдвину кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Никто не заслуживает ее больше», — написал Исса.

В прошлом году Трампа уже выдвигали на получение Нобелевской премии мира. В тот раз за его кандидатуру выступала член конгресса от штата Нью-Йорк, республиканка Клодия Тенни. По ее словам, Трамп заслуживает эту награду за содействие в подписании «Авраамовых соглашений», которые стали основой для нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств.

Телеканал Fox News напоминал, что главу Белого дома уже несколько раз номинировали на Нобелевскую премию мира за участие в подписании «Авраамовых соглашений». Однако американскому лидеру до сих пор так и не удалось получить награду.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявил о своей готовности выдвинуть президента США на Нобелевскую премию мира, однако при одном условии. По мнению белорусского лидера, Трамп должен не словом, а делом доказать, что может урегулировать конфликты.

19 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что его американский коллега изменил свой подход к решению украинского конфликта. По мнению главы государства, причиной для этого стало то, что хозяин Белого дома начал получать объективную информацию о ситуации в зоне боевых действий.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.