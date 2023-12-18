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Трамп сравнил себя с Аль Капоне

Трамп сравнил себя с главой мафии Альфонсом Капоне

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Carlos Barria/Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сравнил себя с знаменитым главой мафии Альфонсом Капоне (Аль Капоне), отметив, что Капоне предъявляли обвинение лишь однажды, в то время как ему — четырежды. Слова Трампа передает The Hill.

«Кто-нибудь когда-нибудь слышал о великом Альфонсе Капоне, Аль Капоне, великом, великом главе мафии, верно? В смысле, Лицо со шрамом...» — сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Невада.

По словам Трампа, Аль Капоне предъявили обвинение лишь однажды, но ему — четыре раза.

До этого в предвыборном штабе президента США Джо Байдена осудили высказывания экс-главы Белого дома Дональда Трампа относительно нелегальных мигрантов в США. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на официального представителя предвыборной кампании Байдена и вице-президента Камалы Харрис Аммара Муссу.

«Сегодня вечером Дональд Трамп показал свои образцы для подражания, повторяя Адольфа Гитлера», — приводит газета заявление Муссы.

Ранее в США назвали Трампа «авторитарным нарциссом».

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