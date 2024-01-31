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Трампа в очередной раз выдвинули на Нобелевскую премию мира

Конгрессвумен Тенни выдвинула Трампа на получение Нобелевской премии мира

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Brendan McDermid/Reuters

Бывший президент США был выдвинут на получение Нобелевской премии мира. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Инициатором выдвижения Трампа на Нобелевскую премию стала член конгресса от штата Нью-Йорк республиканка Клодия Тенни. Она считает, что основанием для получения Трампом такой награды является содействие подписанию «Авраамовых соглашений», которые послужили основой для нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств. По словам Тенни, экс-президент США приложил на этом направлении беспрецедентные усилия, которые до сих пор не получили должного признания со стороны Нобелевского комитета.

Fox News напомнил, что Трампа уже несколько раз номинировали на Нобелевскую премию мира за его участие в подписании «Авраамовых соглашений». Но бывшему президенту получить ее так и не удалось.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп может потерять до 15% своего денежного состояния из-за продолжающихся судебных разбирательств по гражданским искам.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.

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