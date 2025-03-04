Зеленский не хочет извиняться перед Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский не намерен приносить свои извинения президенту США Дональду Трампу после их перепалки в Белом доме. Об этом сообщает украинская служба «Би-би-си».

«Зеленский не намерен извиняться перед Трампом или выражать сожаление по поводу случившегося в Овальном кабинете, как того неоднократно требовало окружение президента США», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, в тоне Зеленского во время разговора с изданием «не было ничего такого, что могло бы говорить о его стремлении продемонстрировать любезность».

Как сообщает «Би-би-си», Зеленский добавил, что добирался до Белого дома несколько десятков часов и его визит «сам по себе был знаком уважения». Он также сказал, что «никого не оскорблял».

До этого президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что его американский коллега начал получать объективные сведения о ситуации на Украине. Как сказал глава государства, эта информация изменила подход хозяина Белого дома к урегулированию кризиса.

28 февраля в Белом доме состоялись очные переговоры Трампа и Зеленского, по итогам которых главы государств собирались заключить сделку по добыче редкоземельных металлов. Однако подписание договора было отменено, так как беседа украинского и американского лидеров переросла в словесную перепалку. В частности, президент США упрекнул зарубежного коллегу в неуважении к его стране.

Ранее в Евросоюзе заявили о планах начать производство оружия для Украины.