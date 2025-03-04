В ГД прокомментировали решение США о приостановке помощи Украине

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил в своем Telegram-канале, что решение о приостановке военной помощи США Украине является «черной меткой» президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По мнению Слуцкого, американский президент ответил на хамство Зеленского и его стремление «вести войну до последнего украинца». Он уточнил, что Белый дом не устроила роль «спонсора-статиста» Киева.

«Это еще одна «черная метка» Зеленскому после его изгнания из Овального кабинета. И не стоит обманываться обещаниями со стороны европейцев оказывать поддержку «столько, сколько потребуется». Горячие объятия и натянутые улыбки евробюрократов после провала укрофюрера — это лишь попытка сохранить свое лицо», — поделился Слуцкий.

До этого телеканал ABC News сообщал, что приостановка военной помощи Украине со стороны США затронула поставки бронетехники.

3 марта агентство Reuters сообщило, что американские власти решили приостановить всю военную помощь Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент США провел телефонные беседы с Путиным и Зеленским.