Стало известно, что приостановка США военной помощи Киеву затронула поставки бронетехники

Приостановка военной помощи Украине со стороны США затронула поставки бронетехники. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.

Два чиновника рассказали, что около 90% военной техники, выделенной Украине в рамках прошлых пакетов помощи, уже доставлены в страну. К этим поставкам относится подавляющее большинство критически важных боеприпасов и противотанковых систем, таких как Javelin.

«Большая часть того, что все еще находится в разработке, — это бронетехника, которой требуется больше времени на восстановление», — говорится в сообщении.

3 марта агентство Reuters сообщило, что американские власти решили приостановить всю военную помощь Украине. Эту информацию подтвердили в Белом доме, объяснив свое решение необходимостью пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что его американский коллега начал получать объективные сведения о ситуации на Украине. Как сказал глава государства, эта информация изменила подход хозяина Белого дома к урегулированию кризиса.

Ранее президент США провел телефонные беседы с Путиным и Зеленским.