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Стало известно, что приостановка США военной помощи Киеву затронула поставки бронетехники

ABC: приостановка США военной помощи Киеву затронула поставки бронетехники
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U.S. Air Force/Global Look Press

Приостановка военной помощи Украине со стороны США затронула поставки бронетехники. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.

Два чиновника рассказали, что около 90% военной техники, выделенной Украине в рамках прошлых пакетов помощи, уже доставлены в страну. К этим поставкам относится подавляющее большинство критически важных боеприпасов и противотанковых систем, таких как Javelin.

«Большая часть того, что все еще находится в разработке, — это бронетехника, которой требуется больше времени на восстановление», — говорится в сообщении.

3 марта агентство Reuters сообщило, что американские власти решили приостановить всю военную помощь Украине. Эту информацию подтвердили в Белом доме, объяснив свое решение необходимостью пересмотреть меры поддержки, чтобы они способствовали мирному урегулированию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что его американский коллега начал получать объективные сведения о ситуации на Украине. Как сказал глава государства, эта информация изменила подход хозяина Белого дома к урегулированию кризиса.

Ранее президент США провел телефонные беседы с Путиным и Зеленским.

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