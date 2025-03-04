НАБУ: 41 украинского депутата подозревают в коррупции с начала конфликта

За время конфликта подозрение в коррупции получил 41 украинский депутат. Об этом сообщает Telegram-канал «‎Политика страны»‎ со ссылкой на национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Как пишет канал, всего за восемь лет существования НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуры подозрения в коррупции получили 68 действующих и бывших депутатов.

В феврале текущего года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что масштаб коррупции в ключевых финансовых ведомствах страны исчисляется миллиардами гривен. По словам лидера страны, кадровые изменения в руководстве ключевых финансовых ведомств Украины привели к раскрытию теневых схем.

До этого колумнист американской газеты Hill и бывший офицер ВМС США Джеймс Дюрсо заявил, что Зеленский и другие украинские чиновники должны понести ответственность за коррупцию и нецелевое использование американской военной помощи.

Бывший премьер Украины Николай Азаров в свою очередь заявлял, что украинский лидер сам организовал коррупцию в стране на системном уровне.

Ранее директор ФБР назвал Украину местом отмывания денег и коррупции.