Отставка экс-главы украинской энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого под предлогом коррупции нелепа, поскольку украинский лидер Владимир Зеленский сам организовал коррупцию в стране на системном уровне. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Отставка главы «Укрэнерго» Кудрицкого под предлогом взяточничества – смешно и нелепо, поскольку сам Зеленский занимается коррупцией на системном уровне и сам же ее организовал», — подчеркнул он.

По словам экс-премьера Украины, скорее всего, Кудрицкого отправили в отставку не за коррупцию, «а потому что не доносил туда, куда надо». Азаров предположил, что «какие-то деньги» шли мимо главы офиса президента Украины Андрея Ермака, что также могло послужить причиной увольнения Кудрицкого.

До этого Кудрицкий заявил, что его увольнение не связано с плохой защитой энергообъектов. По его словам, он предоставлял наблюдательному совету данные по каждому объекту и никаких претензий к нему никаких не было.

Ранее Зеленский уволил командующего ВВС Украины после падения американского истребителя.