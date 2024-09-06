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Экс-премьер Украины обвинил Зеленского в системной коррупции в стране

Азаров: Зеленский организовал коррупцию на Украине на системном уровне

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Reuters

Отставка экс-главы украинской энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого под предлогом коррупции нелепа, поскольку украинский лидер Владимир Зеленский сам организовал коррупцию в стране на системном уровне. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Отставка главы «Укрэнерго» Кудрицкого под предлогом взяточничества – смешно и нелепо, поскольку сам Зеленский занимается коррупцией на системном уровне и сам же ее организовал», — подчеркнул он.

По словам экс-премьера Украины, скорее всего, Кудрицкого отправили в отставку не за коррупцию, «а потому что не доносил туда, куда надо». Азаров предположил, что «какие-то деньги» шли мимо главы офиса президента Украины Андрея Ермака, что также могло послужить причиной увольнения Кудрицкого.

До этого Кудрицкий заявил, что его увольнение не связано с плохой защитой энергообъектов. По его словам, он предоставлял наблюдательному совету данные по каждому объекту и никаких претензий к нему никаких не было.

Ранее Зеленский уволил командующего ВВС Украины после падения американского истребителя.

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