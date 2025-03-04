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В Кремле оценили слова Трампа о принесенном России «горе»

Песков: РФ приветствует заявления Трампа о желании принести мир на Украину
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Petrov Sergey/Global Look Press

Российская Федерация приветствует заявления президента США Дональда Трампа о желании принести мир на Украину. Об этом заявил заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

Накануне американский лидер заявил в эфире телеканала Fox News, что принес России «только горе». Таким образом он отреагировал на обвинения в симпатиях к российскому государству.

Песков добавил, что Москва получает определенную информацию о предполагаемых действиях США в сторону установления мира на Украине.

«Это тоже можно только приветствовать. Но будем дальше смотреть, как в реальности развивается ситуация», — сказал представитель Кремля.

В феврале российский президент Владимир Путин заявлял, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее в США рассказали об обсуждении с РФ деталей соглашения по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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