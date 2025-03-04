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Трамп заявил, что принес России горе

Трамп сообщил, что ничего не дал России, кроме горя
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Carlos Barria/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что принес Российской Федерации только горе. Об этом он сообщил на встрече с журналистами в Белом доме.

«Я ничего не дал России, кроме горя», — отметил он, говоря о введенных против страны санкциях и поставке ракетных комплексов Javelin Вооруженным силам Украины.

Трамп обратил внимание на то, что его действия никогда не шли на пользу РФ.

19 февраля Путин сообщил, что сейчас отношения между Россией и США таковы, что представителям двух стран недостаточно встречи за чашкой кофе. По его словам, необходимо добиться того, чтобы команды Российской Федерации и Соединенных Штатов подготовили вопросы, чрезвычайно важные для двух стран, в том числе и на украинском треке, для того чтобы обе стороны вышли на приемлемые для себя решения.

До этого Путин заявлял, что его отношения с Трампом всегда носили деловой и прагматичный характер. Глава государства согласился с Трампом, отметив, что если бы тот вновь был избран президентом США в 2020 году, то можно было бы предотвратить кризис на Украине.

Ранее в Кремле назвали этапы восстановления отношений между Россией и США.

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