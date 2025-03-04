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В Кремле рассказали о подготовке визита Лукашенко в РФ

Песков: визит Лукашенко в РФ готовится
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию готовится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Визит белорусского президента в Россию готовится. Президенты говорили недавно по телефону, а именно — условились, что такой визит состоится в ближайшее время», — сказал он.

Песков добавил, что Путин и Лукашенко постоянно обсуждают тему Украины при встрече.

3 марта в Кремле сообщили, что Путин принял во внимание ссору между украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США в Белом доме. Там подчеркнули, что вся российская сторона еще раз убедилась в правоте российского лидера, который говорил о нежелании Киева начинать мирные переговоры.

До этого президент Путин подписал закон о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который был подписан в Минске 6 декабря прошлого года.

Ранее в Британии заявили, Лондон требует от Зеленского возобновить переговоры с США.

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