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РФ ратифицировала договор с Белоруссией о гарантиях безопасности

Путин подписал закон о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который был подписан в Минске 6 декабря прошлого года. Документ опубликован на сайте публикования правовых актов.

В рамках заключенного соглашения Москва и Минск обязуются поддерживать друг друга всеми согласованными и допустимыми международным правом способами и средствами.

Среди прочих пунктов документ позволяет предпринимать соответствующие действия поддержки как в политической и военной, так и в других сферах при посягательствах на безопасность любой из двух стран договора.

Отдельные положения договора касаются ядерного оружия России. В документе указано, что оно может применяться в ответ на использование аналогичного вооружения или других видов оружия массового поражения против России или Белоруссии.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснял, что основная цель договора заключается в защите россиян и белорусов. Кроме того, документ позволяет обеспечить защиту территорий двух государств от «угроз и провокаций в первую очередь со стороны приграничных государств Евросоюза».

Ранее Лукашенко заявил о невозможности вхождения Белоруссии в состав РФ.

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