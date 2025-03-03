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В Британии заявили, Лондон требует от Зеленского возобновить переговоры с США

The Times: Британия давит на Зеленского, чтобы он «играл по правилам» с США
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Brian Snyder/Reuters

Великобритания оказывает давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он восстановил отношения с США после конфликта в Белом доме. Об этом пишет The Times со ссылкой на источник.

Источник в британском парламенте заявил, что Зеленский обязан «играть по правилам» и показать американскому президенту Дональду Трампу свое уважение для того, чтобы вернуться за стол переговоров.

Зеленский в свою очередь заявлял, что Украина готова подписать соглашение с США о минеральных ресурсах. Он уверен, что последствия скандала в Белом доме можно преодолеть.

28 февраля Зеленский поссорился на встрече с Трампом в Белом доме. Американский лидер обвинил собеседника в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране.

Ранее в Белом доме не увидели готовности Зеленского сделать шаги к перемирию.

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