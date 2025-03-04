Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Раде пожаловались, что США остановкой помощи толкают Киев к капитуляции на условиях РФ

Мережко: США остановкой помощи провоцируют Киев капитулировать на условиях РФ
close
Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп приостановкой военной помощи Украине будто подталкивает Киев к капитуляции на условиях России. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко в интервью агентству Reuters.

«На первый взгляд это выглядит очень плохо. Похоже, что он подталкивает нас к капитуляции с принятием требований России», — сказал Мережко.

Переговоры Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: американский президент упрекнул украинского коллегу в неуважении и отсутствии благодарности США и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

До этого президент России Владимир Путин рассказал, что его отношения с Трампом всегда носили деловой и прагматичный характер.

Ранее Маск назвал «злом» устремления Зеленского.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
Ссора Трампа и Зеленского
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами