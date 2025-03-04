В Раде пожаловались, что США остановкой помощи толкают Киев к капитуляции на условиях РФ

Президент США Дональд Трамп приостановкой военной помощи Украине будто подталкивает Киев к капитуляции на условиях России. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко в интервью агентству Reuters.

«На первый взгляд это выглядит очень плохо. Похоже, что он подталкивает нас к капитуляции с принятием требований России», — сказал Мережко.

Переговоры Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: американский президент упрекнул украинского коллегу в неуважении и отсутствии благодарности США и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

До этого президент России Владимир Путин рассказал, что его отношения с Трампом всегда носили деловой и прагматичный характер.

Ранее Маск назвал «злом» устремления Зеленского.