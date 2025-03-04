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Маск назвал «злом» устремления Зеленского

Маск заявил, что Зеленский хочет вечной войны и коррупционной мясорубки
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Kevin Lamarque/Reuters

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, миллиардер Илон Маск на своей странице в X назвал «злом» поведение президента Украины Владимира Зеленского.

»Зеленский хочет вечной войны, бесконечной коррупционной мясорубки», — высказал мнение бизнесмен.

Таким образом Маск прокомментировал пост президента США Дональда Трампа, в котором тот назвал «худшим заявлением» слова Зеленского о том, что до завершения украинского конфликта еще очень далеко.

«Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет терпеть это долго! Это то, о чем я говорил, этот парень не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки, а Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не смогут выполнить эту работу без США», — написал американский лидер.

Позднее во время общения с журналистами Трамп сказал, что тот, кто будет выступать против мирного урегулирования на Украине, «не задержится надолго».

Переговоры Трампа и Зеленского в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении и отсутствии благодарности США и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее в Кремле рассказали о реакции Путина на скандал с Зеленским.

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Переговоры о мире на Украине
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