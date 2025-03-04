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Чернокожие гетто Нью-Йорка впечатлились жесткостью Трампа в перепалке с Зеленским

AT: чернокожие Нью-Йорка впечатлены, как Трамп поставил Зеленгского на место
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Brian Snyder/Reuters

Чернокожие жители гетто в Нью-Йорке были «весьма впечатлены» тем, как американский президент Дональд Трамп поставил на место украинского лидера Владимира Зеленского во время их перепалки в Белом доме. Об этом пишет американское издание American Thinker.

«Президент Трамп набил руку в жестком мире недвижимости Нью-Йорка, имея дело с гангстерами, объединениями и уличными хулиганами… Это может объяснить, почему мы видим подобные реакции от искушенных в жизни гетто чернокожих людей, которые были весьма впечатлены его поведением перед президентом Украины Владимиром Зеленским», - говорится в сообщении издания.

American Thinker напоминает, что американский президент ранее «постоянно заключал с ними выгодные сделки, пока строил там свой успешный бизнес».

28 февраля в Белом доме состоялись очные переговоры Трампа и Зеленского, по итогам которых главы государств собирались заключить сделку по добыче редкоземельных металлов. Однако подписание договора было отменено, так как беседа украинского и американского лидеров переросла в словесную перепалку. В частности, президент США упрекнул зарубежного коллегу в неуважении к его стране.

За несколько дней до этого президент РФ Владимир Путин заявил, что российское руководство не имеет ничего против сохранения государственности Украины. В то же время он подчеркнул, что территория соседней страны не должна использоваться в качестве «враждебного плацдарма».

Ранее в Кремле рассказали о реакции Путина на скандал с Зеленским.

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