Китай в марте введет дополнительные пошлины на товары из США

Китай с 10 марта введет дополнительные пошлины на товары из США. Информация об этом появилась на сайте министерства финансов КНР.

В частности, 15%-ные пошлины коснутся мяса курицы, пшеницы и кукурузы, 10%-ные — свинины, говядины, фруктов, овощей и молочных продуктов.

Трамп назвал 13 февраля 2025 года «великим днем» введения зеркальных пошлин против торговых партнеров США. Несколькими днями ранее он подписал указ о введении пошлин в размере 25% на импорт в США стали и алюминия, которые тоже вступили в силу 4 марта. Уточняется, что для Канады американские тарифы на сталь и алюминий могут составить 50%, а не 25%. Япония уже обратилась к США с просьбой отменить пошлины на сталь и алюминий для ее компаний.

В конце февраля администрация президента США потребовала от Мексики ввести импортные пошлины на товары из Китая. По ее словам, Мексика должна это сделать, чтобы обезопасить собственную продукцию от американских ограничений.

4 марта сообщалось, что Трамп подписал указ о повышении импортных пошлин на китайские товары с 10 до 20%, мотивируя это недостаточными усилиями Пекина в борьбе с наркотрафиком в США.

Ранее сообщалось, что ряд стран может объявить бойкот брендам США из-за Трампа.