Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США потребовали от Мексики ввести пошлины на товары из Китая

Bloomberg: США требуют от Мексики ввести пошлины на товары из КНР
close
Depositphotos

Вашингтонская администрация потребовала от Мексики ввести импортные пошлины на товары из Китайской Народной Республики (КНР), чтобы обезопасить собственную продукцию от американских ограничений. Об этом сообщили источники агентства Bloomberg.

«По словам осведомленных источников, администрация Трампа заявила мексиканским чиновникам, что им следует установить собственные пошлины на китайский импорт в рамках усилий по избежанию тарифов, которыми угрожает президент», — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что эту схему озвучил министр торговли США Говард Латник во время переговоров с мексиканским министром экономики Марсело Эбрардом, которые состоялись в Вашингтоне 20 февраля.

При этом источники агентства не уточняют, какой была реакция Эбрарда в ходе встречи. Однако позднее министр экономики Мексики отметил «начало конструктивного диалога» в своем аккаунте в X. Кроме того, он анонсировал начало совместной работы с 24 февраля.

Bloomberg также пишет, что Мексика не взяла на себя никаких обязательств в отношении Китая в ходе встречи.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что ввел импортные пошлины против Китая на рекордные $600 млрд. По словам американского лидера, ни один другой глава Белого дома не вводил ограничения в подобном объеме. В Китае уже отреагировали на действия Трампа, назвав решение американской администрации проявлением односторонности и протекционизма.

Ранее эксперт раскрыл смысл зеркальных пошлин Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами