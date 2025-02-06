Некоторые страны могут объявить бойкот брендам США из-за Трампа

Некоторые страны могут начать бойкотировать американские бренды в ответ на введение администрацией президента США Дональда Трампа торговых пошлин. Об этом в интервью газете Financial Times заявил владелец японской алкогольной компании Suntory Holdings Такэси Ниинами.

«Мы разработали стратегический и бюджетный план на 2025 год, ожидая, что американская продукция, включая американский виски, будет менее востребована странами за пределами США, во-первых, из-за пошлин, а во-вторых, из-за эмоций», — сказал он.

Ниинами также заявил, что компания планирует сократить экспорт из США в другие страны — в Европу, Мексику и Канаду.

Компания Suntory Holdings владеет торговыми марками виски Jim Beam и Maker's Mark.

В начале февраля 2025 года президент США Дональд Трамп ввел новые таможенные пошлины на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая. Согласно заявлению Белого дома, с 1 февраля пошлины составляют 25% для Канады и Мексики, а также 10% для Китая. Трамп не исключил введения тарифных пошлин для Евросоюза.

Также Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти.

Ранее эксперт предсказал снижение курса биткоина из-за торговых войн США.