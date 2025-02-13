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Трамп назвал 13 февраля «великим днем» и анонсировал введение «взаимных пошлин»

Трамп заявил, что начнет вводить «взаимные пошлины» 13 февраля
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в четверг, 13 февраля, начнет вводить «взаимные пошлины». Об этом глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social.

«Прошли три замечательные недели, возможно, лучшие в истории, но сегодня великий [день]: взаимные пошлины! Сделаем Америку снова великой!» — написал американский лидер.

11 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на импорт в США стали и алюминия. Указ вступит в силу 4 марта.

В начале февраля глава Белого дома анонсировал введение пошлин на европейские товары в самое ближайшее время, обвинив Евросоюз в несправедливой торговой политике в отношении страны.

1 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Их размер для двух стран составит 25%, тогда как для КНР — 10%. Свои действия американский лидер объяснил защитой интересов бизнеса США.

Ранее сообщалось, что ряд стран может объявить бойкот брендам США из-за Трампа.

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