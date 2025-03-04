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Трамп удвоил пошлины на товары из Китая

Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая с 10 до 20%
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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении импортных пошлин на китайские товары с 10 до 20%, мотивируя это недостаточными усилиями Пекина в борьбе с наркотрафиком в США. Об этом сообщает РИА Новости.

В тексте указа отмечаются неадекватные меры со стороны КНР по пресечению потока синтетических опиоидов, включая фентанил, что, по мнению администрации Трампа, представляет серьезную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике страны.

Указ напрямую корректирует предыдущий документ, заменяя прежний уровень пошлин (10%) на новый (20%).

«Признавая тот факт, что КНР не предприняла достаточных шагов для смягчения кризиса, связанного с незаконным оборотом наркотиков, настоящим вносится поправка в раздел 2(a) исполнительного указа 14195 путем удаления слов «10 процентов» и добавления вместо них слов «20 процентов», — отмечается в опубликованном указе Трампа в отношении пошлин на товары из Китая.

В конце февраля администрация президента США потребовала от Мексики ввести импортные пошлины на товары из Китая. По их словам, Мексика должна это сделать, чтобы обезопасить собственную продукцию от американских ограничений.

Ранее Трамп заявил, что Мексика и Канада не смогут избежать пошлин.

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