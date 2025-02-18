Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров и Рубио согласились продолжить отношения РФ и США после конфликта

Reuters: Лавров и Рубио договорились о сотрудничестве в экономике после конфликта
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в ходе переговоров в Эр-Рияде договорились о сотрудничестве по вопросам экономики, с учетом возможностей, которые появятся после завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источник в госдепе США.

«Лавров и Рубио договорились <...> о сотрудничестве по вопросам экономических и инвестиционных возможностей, которые могут появиться после урегулирования конфликта на Украине », — сообщает источник агентства.

Также стороны условились о сотрудничестве по вопросам общих геополитических интересов России и Соединенных Штатов.

Еще одним итогом переговоров России и США стало решение собрать команды для начала работы по урегулированию на Украине.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде проходят переговоры представителей Соединенных Штатов и РФ. Встреча посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

Ранее сообщалось о возможном предстоящем саммите России и США.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами