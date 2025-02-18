Лавров и Рубио согласились продолжить отношения РФ и США после конфликта

Reuters: Лавров и Рубио договорились о сотрудничестве в экономике после конфликта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в ходе переговоров в Эр-Рияде договорились о сотрудничестве по вопросам экономики, с учетом возможностей, которые появятся после завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источник в госдепе США.

«Лавров и Рубио договорились <...> о сотрудничестве по вопросам экономических и инвестиционных возможностей, которые могут появиться после урегулирования конфликта на Украине », — сообщает источник агентства.

Также стороны условились о сотрудничестве по вопросам общих геополитических интересов России и Соединенных Штатов.

Еще одним итогом переговоров России и США стало решение собрать команды для начала работы по урегулированию на Украине.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде проходят переговоры представителей Соединенных Штатов и РФ. Встреча посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

Ранее сообщалось о возможном предстоящем саммите России и США.