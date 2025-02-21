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Рубио заявил, что посольство США в Москве «едва функционирует»

Рубио: США должны наладить дипканалы с РФ для проверки ее намерений по Украине
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Алексей Филиппов/РИА Новости

США должны наладить дипломатические каналы с Россией для проверки ее намерений по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает РИА Новости.

«Президент хочет знать, серьезны ли русские в намерении закончить войну, и если да, то на каких условиях. Единственный способ выяснить это – вступить в диалог», — сказал Рубио.

По его словам, в данный момент посольство США в Москве «едва функционирует».

Глава Госдепа отметил, что США и РФ могут сотрудничать по различным вопросам и снизить риски конфронтации, но украинский конфликт останется препятствием для отношений между странами.

Вашингтон при экс-президенте Джо Байдене потерял контакт с Москвой, чего не было даже в разгар холодной войны, добавил он.

18 февраля госсекретарь США после переговоров с российской делегацией в Эр-Рияде сообщил о желании сторон восстановить полноценную работу посольств в Москве и Вашингтоне. На этом фоне сообщалось, что послом США в РФ может стать спецпосланник по Ливии Ричард Норланд.

Ранее посол РФ заявил, что переговоры в Эр-Рияде означают конец холодной войны.

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