Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вэнс обвинил Европу в подстрекательстве Зеленского к продолжению конфликта

Вэнс: Европа пытается настроить Зеленского на бесконечное продолжение конфликта
close
Офис Президента Украины

Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил европейские страны в потворстве президенту Украины Владимиру Зеленскому, утверждая, что они подстрекают его к продолжению конфликта с Россией. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Вэнс заявил, что европейские лидеры постоянно поддерживают Зеленского в его намерениях продолжать военное противостояние, представляя его борцом за свободу и убеждая в необходимости бесконечной борьбы. Политик также подчеркнул невозможность бесконечного финансирования украинского конфликта.

«Он [Зеленский] обращается к Европе, и многие наши европейские друзья его раззадоривают. Они убеждают его в том, что он борец за свободу, что надо бесконечно сражаться», — сказал Вэнс в интервью.

Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая перед парламентом Соединенного Королевства, заявил, что Европа продолжит вооружать Украину «после установления мира».

«Мы согласились, что в случае мирного соглашения продолжим укреплять украинскую обороноспособность и сдерживание», — сказал премьер.

Ранее в США объяснили, почему поставки оружия на Украину продолжатся до 2026 года.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами