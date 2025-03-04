Вэнс обвинил Европу в подстрекательстве Зеленского к продолжению конфликта

Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил европейские страны в потворстве президенту Украины Владимиру Зеленскому, утверждая, что они подстрекают его к продолжению конфликта с Россией. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Вэнс заявил, что европейские лидеры постоянно поддерживают Зеленского в его намерениях продолжать военное противостояние, представляя его борцом за свободу и убеждая в необходимости бесконечной борьбы. Политик также подчеркнул невозможность бесконечного финансирования украинского конфликта.

«Он [Зеленский] обращается к Европе, и многие наши европейские друзья его раззадоривают. Они убеждают его в том, что он борец за свободу, что надо бесконечно сражаться», — сказал Вэнс в интервью.

Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая перед парламентом Соединенного Королевства, заявил, что Европа продолжит вооружать Украину «после установления мира».

«Мы согласились, что в случае мирного соглашения продолжим укреплять украинскую обороноспособность и сдерживание», — сказал премьер.

Ранее в США объяснили, почему поставки оружия на Украину продолжатся до 2026 года.