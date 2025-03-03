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Стармер заявил, что Украину продолжат вооружать «после установления мира»

Стармер: Европа продолжит вооружать Украину после установления мира
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Alastair Grant/AP

Европа продолжит вооружать Украину «после установления мира». Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая перед парламентом Соединенного Королевства, сообщает РИА Новости.

«Мы согласились, что в случае мирного соглашения продолжим укреплять украинскую обороноспособность и сдерживание», — сказал он.

В марте Стармер объявил о выделении для Украины дополнительных £1,6 млрд (более $2 млрд) для закупки 5 тыс. ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Как заявил премьер, его страна готова защищать мир на Украине вместе с другими, что будет включать «солдат на земле» и «самолеты в воздухе». Стармер отметил, что участники лондонского саммита договорились о продолжении военной помощи Киеву и сохранении экономического давления на Россию.

В этом же месяце президент Франции Эммануэль Макрон совместно с британским премьером выдвинули инициативу о временном (на 30 дней) прекращении боевых действий в воздушном пространстве, акваториях и в отношении энергетических объектов на Украине.

Ранее в США объяснили, почему поставки оружия на Украину продолжатся до 2026 года.

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