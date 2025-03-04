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Вэнс дал оценку перепалке Зеленского с Трампом

Вэнс: Зеленский ссорой с Трампом показал нежелание участвовать в мирном процессе
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Brian Snyder/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский перепалкой с президентом США Дональдом Трампом показал, что не готов принимать участие в мирном урегулировании конфликта в своей стране. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

«Он [Зеленский] продемонстрировал явное нежелание участвовать в мирном процессе», — отметил он.

28 февраля в Белом доме произошел скандал. Президент США Дональд Трамп упрекнул украинского политика в неуважении и отсутствии благодарности, а также раскритиковал Зеленского за отказ от прекращения огня. Американский лидер заявил, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». В результате украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, а сделка по редкоземельным металлам была отменена.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения на Украине. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, как подчеркнул российский лидер, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее в Кремле рассказали о реакции Путина на скандал с Зеленским.

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