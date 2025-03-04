Соединенные Штаты Америки не станут вечно финансировать конфликт на Украине. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News.

«Вы не можете вечно финансировать войну [на Украине]. Американский народ не станет этого терпеть», — отметил он.

Незадолго до этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп поручил приостановить всю военную помощь Киеву после публичной перепалки с украинским лидером Владимиром Зеленским. По данным агентства Bloomberg, Украина также не получит американское оружие, которое уже находится в пути на самолетах и ​​кораблях или ожидает отправки в транзитных зонах в Польше, подчеркнул собеседник агентства. Соответствующий приказ уже направлен шефу Пентагона Питу Хегсету.

28 февраля в Белом доме произошел скандал. Президент США Дональд Трамп упрекнул украинского политика в неуважении и отсутствии благодарности, а также раскритиковал Зеленского за отказ от прекращения огня. Американский лидер заявил, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». В результате украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, а сделка по редкоземельным металлам была отменена.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения на Украине. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, как подчеркнул российский лидер, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее в США обвинили демократов в финансировании конфликта на Украине.