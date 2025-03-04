Демократическая партия США хочет, чтобы война на Украине продолжалась вечно, и готова финансировать этот конфликт. Об этом заявил американский миллиардер Дэвид Сакс в эфире телеканала Fox News.

«Они [демократы] хотят, чтобы эта война продолжалась вечно. Они хотят продолжать тратить сотни и сотни миллиардов долларов», — отметил он.

Сакс подчеркнул, что этот конфликт «не в американских интересах». Он добавил, что Украина проигрывает на поле боя.

В январе российский президент Владимир Путин сказал, что Россия готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но некоторым вопросам стоит уделить повышенное внимание. В том числе он упомянул, что, пока на Украине не отменили запрет ведения переговоров, говорить о чем-то серьезном довольно сложно — в сложившейся ситуации можно сделать лишь «какие-то предварительные наметки».

В июне прошлого года Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО.

Ранее Путин назвал причину отказа Зеленского от мирных переговоров.