Залужного назначили послом в Великобритании

Экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный назначен послом Украины в Великобритании. Об этом сообщается на сайте МИД страны.

«В четверг, 7 марта 2024 года президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман.

О планах отправить Залужного послом в Британию сообщалось неоднократно. Однако источники сообщали, что на подобное предложение, поступившее от Зеленского в феврале, экс-главком ВСУ ответил отказом.

При этом президент Украины все равно сменил главнокомандующего, в результате чего Залужный временил остался без какой-либо должности. Сам военачальник писал, что даже будучи безработным продолжает «чувствовать честь и ответственность перед каждым защитником и защитницей Украины».

Валерий Залужный имеет крайне высокий уровень популярности среди украинцев. Согласно результатам опроса, проведенного в начале марта, в случае проведения на Украине президентских выборов, экс-главком ВСУ мог их выиграть, опередив по голосам действующего президента Зеленского.

Ранее Кличко раскритиковал решение Зеленского об отстранении Залужного.