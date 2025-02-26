Залужный и Буданов обошли Зеленского в рейтинге доверия украинцев

NV: Зеленский в рейтинге доверия украинцев уступил Залужному и Буданову

Президент Украины Владимир Зеленский уступил в рейтинге доверия граждан страны бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и руководителю главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Об этом пишет издание NV со ссылкой на результаты февральского социологического опроса компании Socis.

Рейтинг возглавил Залужный с результатом поддержки 73,3%. Буданову доверяют 51,3% респондентов, а Зеленскому — 39,6% граждан страны, говорится в публикации.

Экс-президент Украины Петр Порошенко пользуется доверием 21,8% украинцев.

Компания Socis провела опрос с 3 по 9 февраля среди 2000 совершеннолетних респондентов.

Накануне британский журнал The Spectator писал, что Зеленский демонстрирует «одержимость» сохранением власти и внешнего одобрения. По данным издания, администрация Зеленского с сентября 2024 года финансирует создание промо-роликов, формирующих его положительный образ в интернете.

Президент России Владимир Путин отмечал, что рейтинг Зеленского, по объективным российским данным, ровно вдвое меньше, чем у его ближайшего потенциального политического соперника генерала Залужного.

Ранее Зеленского назвали «голым королем».