Spectator: Зеленский со дня избрания президентом стал одержим своими рейтингами

Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует «одержимость» сохранением власти и внешнего одобрения. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

По мнению издания, полномасштабный конфликт стал для него инструментом укрепления позиций.

«Он получил абсолютную власть, контроль над миллиардами иностранной помощи и овации всего мира. Публично Зеленский отвергал разговоры о втором сроке, заявляя, что «еще рано». Но приватно готовился к переизбранию с первого дня президентства», — говорится в материале.

Журнал указывает, что с сентября 2024 года администрация Зеленского финансирует создание промо-роликов, формирующих его положительный образ в интернете.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Зеленский уклоняется от переговоров по достижению мира, так как не хочет лишиться своего поста. Как отметил российский лидер, рейтинг Зеленского в два раза уступает рейтингу экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

Ранее Путин заявил, что России выгоден Зеленский у власти.