«Эта война не окончена»: Залужный пообещал продолжать конфликт с Россией

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный призвал Запад поддерживать Украину, так как Киев не сдается и будет продолжать сопротивляться. Ряд опросов показывает, что военный в отставке популярнее действующего главы государства Владимира Зеленского. О высоком рейтинге Залужного ранее упоминал и президент России Владимир Путин.

Бывший главком ВСУ, действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный во время выступления в греко-католическом соборе в Лондоне пообещал продолжение конфликта.

«Эта война не окончена. Украина не сдастся», — приводит украинский портал NV слова Залужного.

Он также призвал западные страны и впредь помогать Украине.

Залужный популярнее Зеленского?

Одним из возможных преемников Зеленского считают Залужного. В конце февраля издание NV со ссылкой на результаты февральского социологического опроса компании Socis написало, что 73,3% украинцев поддерживают Залужного. На втором месте оказался руководитель ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), ему доверяют 51,3% респондентов. Зеленского же поддерживают только 39,6% граждан Украины.

Президент России Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным для программы «Москва. Кремль. Путин» подчеркнул, что рейтинг Зеленского в два раза ниже, чем у его возможного оппонента :

«У [Зеленского] рейтинг, по нашим данным, а они носят объективный характер, ровно в два раза меньше, чем у его ближайшего политического возможного соперника. Это господин Залужный, бывший командующий Вооруженными силами Украины, которого сослали в Лондон. У него ровно в два раза рейтинг больше».

В феврале американский президент Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором, заявив, что его поддерживает только 4% избирателей. В ответ украинский лидер сказал, что реальные цифры — 65%. При этом в опросе КМИС фигурировали 57% (опубликован после слов Трампа), однако сразу после заявления Зеленского вышел еще один опрос от группы «Рейтинг», где уже сказали, что его поддерживают 65% украинцев.

Участие в выборах президента

В конце февраля у Залужного спросили, будет ли он участвовать в выборах на Украине.

«Наступят соответствующие условия, и тогда я как человек, который работает на государственной должности, смогу отвечать на такие вопросы», — ответил он.

«Страна.ua» пишет, что киевские власти пытаются убедить Залужного не баллотироваться. При этом опрос Socis за февраль 2025 года показал, что если бы в стране все же провели выборы, то в первом туре победил бы Залужный: 27,2% против 15,9% за Зеленского. Во втором туре за экс-главкома проголосовали бы уже 74,9% украинцев, а за действующего президента — только 25,1%.

В начале февраля телеканал CNN отмечал, что Залужный предпочтительнее для Трампа в качестве президента , особенно при урегулировании конфликта. Если на Украине произойдет остановка огня, то у Зеленского появится возможность уступить место лицу, у которого нет «неудобной истории» с зарубежными политиками, что позволило бы договориться о каком-то более широком мирном соглашении. При этом в США признают, что выборы могут породить хаос в стране, так как их итог непредсказуем.

«Украина как полигон Запада». Почему Залужный опять противоречит Зеленскому? Экс-главком ВСУ и посол Украины в Британии Валерий Залужный выступил в Лондоне и рассказал... 24 июля 17:10

Критика, увольнение и новое назначение

В ноябре 2023 года Залужный в интервью The Economist заявил, что военный конфликт на Украине зашел в тупик. Тогда Зеленский публично ответил, что не считает ситуацию патовой.

Через несколько дней появились слухи о возможной отставке Залужного. В декабре публичный конфликт президента и главкома продолжился: Залужный критиковал Зеленского за увольнение военкомов. Он заявил, что командование ВСУ не просило мобилизовать полмиллиона украинцев, как это представил Зеленский, и раскритиковал законопроект о мобилизации.

В итоге в январе 2024 года президент Украины все же уволил главкома, но официально об этом сообщили только в феврале. На его место претендовали двое: Буданов и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Должность досталась второму. Залужный же стал послом в Великобритании, заняв место Вадима Пристайко, которого также уволили после критики в адрес Зеленского.