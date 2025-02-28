«Эта война не окончена»: Залужный пообещал продолжать конфликт с Россией

Бывший главком ВСУ, действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный во время выступления в греко-католическом соборе в Лондоне пообещал продолжение конфликта.
«Эта война не окончена. Украина не сдастся», — приводит украинский портал NV слова Залужного.
Он также призвал западные страны и впредь помогать Украине.
Залужный популярнее Зеленского?
Одним из возможных преемников Зеленского считают Залужного. В конце февраля издание NV со ссылкой на результаты февральского социологического опроса компании Socis написало, что 73,3% украинцев поддерживают Залужного. На втором месте оказался руководитель ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), ему доверяют 51,3% респондентов. Зеленского же поддерживают только 39,6% граждан Украины.
Президент России Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным для программы «Москва. Кремль. Путин» подчеркнул, что рейтинг Зеленского в два раза ниже, чем у его возможного оппонента:
«У [Зеленского] рейтинг, по нашим данным, а они носят объективный характер, ровно в два раза меньше, чем у его ближайшего политического возможного соперника. Это господин Залужный, бывший командующий Вооруженными силами Украины, которого сослали в Лондон. У него ровно в два раза рейтинг больше».
В феврале американский президент Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором, заявив, что его поддерживает только 4% избирателей. В ответ украинский лидер сказал, что реальные цифры — 65%. При этом в опросе КМИС фигурировали 57% (опубликован после слов Трампа), однако сразу после заявления Зеленского вышел еще один опрос от группы «Рейтинг», где уже сказали, что его поддерживают 65% украинцев.
Участие в выборах президента
В конце февраля у Залужного спросили, будет ли он участвовать в выборах на Украине.
«Наступят соответствующие условия, и тогда я как человек, который работает на государственной должности, смогу отвечать на такие вопросы», — ответил он.
«Страна.ua» пишет, что киевские власти пытаются убедить Залужного не баллотироваться. При этом опрос Socis за февраль 2025 года показал, что если бы в стране все же провели выборы, то в первом туре победил бы Залужный: 27,2% против 15,9% за Зеленского. Во втором туре за экс-главкома проголосовали бы уже 74,9% украинцев, а за действующего президента — только 25,1%.
В начале февраля телеканал CNN отмечал, что Залужный предпочтительнее для Трампа в качестве президента, особенно при урегулировании конфликта. Если на Украине произойдет остановка огня, то у Зеленского появится возможность уступить место лицу, у которого нет «неудобной истории» с зарубежными политиками, что позволило бы договориться о каком-то более широком мирном соглашении. При этом в США признают, что выборы могут породить хаос в стране, так как их итог непредсказуем.
Критика, увольнение и новое назначение
В ноябре 2023 года Залужный в интервью The Economist заявил, что военный конфликт на Украине зашел в тупик. Тогда Зеленский публично ответил, что не считает ситуацию патовой.
Через несколько дней появились слухи о возможной отставке Залужного. В декабре публичный конфликт президента и главкома продолжился: Залужный критиковал Зеленского за увольнение военкомов. Он заявил, что командование ВСУ не просило мобилизовать полмиллиона украинцев, как это представил Зеленский, и раскритиковал законопроект о мобилизации.
В итоге в январе 2024 года президент Украины все же уволил главкома, но официально об этом сообщили только в феврале. На его место претендовали двое: Буданов и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Должность досталась второму. Залужный же стал послом в Великобритании, заняв место Вадима Пристайко, которого также уволили после критики в адрес Зеленского.