Путин заявил о невозможности вернуть легитимность Зеленского

Срок президентства Владимира Зеленского закончился 21 мая вместе с его легитимностью, восстановить которую невозможно, считает президент России Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

«Президентский срок избранного ранее главы Украины истек, вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями», — сказал российский лидер во время встречи с руководством министерства иностранных дел РФ.

По мнению Путина, происходящее на Украине можно назвать узурпацией власти, ради которой вступили в сговор исполнительная и законодательная ветви власти. Он напомнил, что власть была узурпирована и в 2014 году, но тогда ее пытались оправдать по-другому — именем «революции».

Российский президент также назвал ничтожными документы, которые в настоящее время подписывают украинские власти, поскольку они не имеют юридической силы. Он мог иметь в виду соглашение по безопасности, подписанное накануне Зеленским и президентом США Джо Байденом.

Ранее Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом.