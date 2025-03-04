В Канаде подтвердили готовность к торговой войне с США

Канада будет готова ввести в отношении США ответные пошлины на сумму 155 млрд канадских долларов ($107,4 млрд), если Вашингтон 4 марта введет тарифы на канадские товары. Об этом заявила журналистам глава МИД страны Мелани Жоли на встрече с журналистами, пишет ТАСС.

«Мы будем готовы [ответить] тарифами на сумму 155 млрд [канадских] долларов. Если США решат начать свою торговую войну, то мы будем готовы», — отметила она.

В начале февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Как отмечал CNN, мексиканские и канадские товары импортировались в США практически беспошлинно в результате соглашения между Вашингтоном, Мехико и Оттавой, теперь же размер пошлин для двух приграничных стран составит 25%, тогда как для Китая — 10%. Свои действия американский лидер объяснил защитой интересов американского бизнеса.

Вскоре Канада и Мексика сообщили, что ответно вводят 25-процентные пошлины на товары США. Затем Трамп заявил об отсрочке введения пошлин на 30 дней. Стороны договорились усилить защиту границ и контроль за трафиком наркотиков.

В конце января президент России Владимир Путин сообщил, что Трамп является разумным и прагматичным человеком, и маловероятно, что он примет решения о санкциях против России, которые могут навредить экономике самих Соединенных Штатов.

Ранее Трюдо пообещал «жесткий ответ» Канады на американские пошлины.