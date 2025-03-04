Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Канаде подтвердили готовность к торговой войне с США

Канада пригрозила США ответными пошлинами в $107,4 млрд
close
Spencer Colby/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канада будет готова ввести в отношении США ответные пошлины на сумму 155 млрд канадских долларов ($107,4 млрд), если Вашингтон 4 марта введет тарифы на канадские товары. Об этом заявила журналистам глава МИД страны Мелани Жоли на встрече с журналистами, пишет ТАСС.

«Мы будем готовы [ответить] тарифами на сумму 155 млрд [канадских] долларов. Если США решат начать свою торговую войну, то мы будем готовы», — отметила она.

В начале февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Как отмечал CNN, мексиканские и канадские товары импортировались в США практически беспошлинно в результате соглашения между Вашингтоном, Мехико и Оттавой, теперь же размер пошлин для двух приграничных стран составит 25%, тогда как для Китая — 10%. Свои действия американский лидер объяснил защитой интересов американского бизнеса.

Вскоре Канада и Мексика сообщили, что ответно вводят 25-процентные пошлины на товары США. Затем Трамп заявил об отсрочке введения пошлин на 30 дней. Стороны договорились усилить защиту границ и контроль за трафиком наркотиков.

В конце января президент России Владимир Путин сообщил, что Трамп является разумным и прагматичным человеком, и маловероятно, что он примет решения о санкциях против России, которые могут навредить экономике самих Соединенных Штатов.

Ранее Трюдо пообещал «жесткий ответ» Канады на американские пошлины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами