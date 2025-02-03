Канада и Мексика вводят ответные меры в отношении США из-за Трампа

Канада и Мексика дают совместный отпор президенту США Дональду Трампу, который ввел пошлины на их товары. Об этом пишет New York Post.

«Канада и Мексика дают отпор. Они почти сразу же ввели 25-процентные пошлины на товары США», — говорится в публикации.

Издание подчеркнуло, что Мексика и Канада импортируют больше американских товаров, чем любая другая страна, и быстро отреагировали на действия Трампа введением собственных ответных пошлин.

«Пошлины Трампа, скорее всего, приведут к тому, что американские потребители столкнутся с ростом цен на такие товары, как фрукты, мясо, бензин, автомобили и электроника, поскольку розничные торговцы стремятся переложить возросшие издержки на покупателей», — добавил New York Post.

3 февраля правительство Канады сообщило, что с 4 февраля вводит повышенные пошлины в размере 25% на ряд товаров из США, включая продукты питания, алкоголь и военную технику. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявляла, что ее страна задействует «тарифные и нетарифные меры» в ответ на введение пошлин со стороны США.

До этого Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Это решение составляет значительный новый налог на импорт из трех крупнейших торговых партнеров США. По словам американского лидера, таким образом он хочет бороться с серьезной угрозой со стороны незаконных мигрантов и наркотиков.

Ранее в Польше призвали не бояться угроз Трампа о введении пошлин на европейские товары.