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Трюдо пригрозил Трампу ответом за введение пошлин

Трюдо пообещал «жесткий ответ» Канады на американские пошлины
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Nathan Denette/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канада даст «жесткий ответ» на американские пошлины на сталь и алюминий. Об этом Reuters заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Мы доведем до сведения американской администрации, к каким отрицательным последствиям приведут эти неприемлемые пошлины», — заявил Трюдо на парижском саммите по вопросам ИИ.

Он добавил, что Оттава будет жестко реагировать на американские пошлины и будет защищать канадских рабочих и бизнес.

До этого глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз (ЕС) ответит жесткими и соразмерными мерами на ввод пошлин со стороны США.

Накануне Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на импорт в США стали и алюминия. Указ вступит в силу 4 марта. В начале февраля Трамп анонсировал введение пошлин на европейские товары в самое ближайшее время, обвинив Евросоюз в несправедливой торговой политике в отношении страны.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц ответил Трампу на угрозы.

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