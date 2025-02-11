Трюдо пригрозил Трампу ответом за введение пошлин

Канада даст «жесткий ответ» на американские пошлины на сталь и алюминий. Об этом Reuters заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Мы доведем до сведения американской администрации, к каким отрицательным последствиям приведут эти неприемлемые пошлины», — заявил Трюдо на парижском саммите по вопросам ИИ.

Он добавил, что Оттава будет жестко реагировать на американские пошлины и будет защищать канадских рабочих и бизнес.

До этого глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз (ЕС) ответит жесткими и соразмерными мерами на ввод пошлин со стороны США.

Накануне Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на импорт в США стали и алюминия. Указ вступит в силу 4 марта. В начале февраля Трамп анонсировал введение пошлин на европейские товары в самое ближайшее время, обвинив Евросоюз в несправедливой торговой политике в отношении страны.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц ответил Трампу на угрозы.