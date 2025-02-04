Трамп приостановил введение пошлин для Канады и Мексики, но не для Китая

Китай с 10 февраля вводит ответные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с главами Канады и Мексики. Стороны договорились усилить защиту границ и контроль за трафиком наркотиков. В ответ на это Вашингтон приостановил на 30 дней введение импортных пошлин в размере 25% на товары из этих стран. При этом тарифы на китайские товары, которые были введены тем же указом, вступили в силу. Однако, как сообщили в Белом доме, Трамп намерен созвониться с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие два дня. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Канада

США на 30 дней приостановит действие импортных пошлин в отношении Канады. Об этом после переговоров с американским президентом Дональдом Трампом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Предложенные пошлины будут приостановлены как минимум на 30 дней, пока мы работаем вместе», — отметил канадский премьер.

Президент США в свою очередь заявил, что доволен результатами прошедших переговоров, и подтвердил приостановку действия пошлин.

1 февраля Трамп ввел пошлины в 25% на все канадские товары. Исключение сделали только для энергоресурсов — пошлина для них составила 10%. В ответ Оттава ввела аналогичные меры для товаров из США. Предполагалось, что они будут действовать на импорт на сумму более $100 млрд.

Помимо этого, по словам Трюдо, страны также договорились бороться с наркотрафиком. Премьер-министр Канады пообещал назначить «царя фентанила» («царем» в западных странах называют человека, назначенного властями для обеспечения контроля в определенной сфере). Кроме этого, наркокартели будут внесены в террористические списки, появятся совместные с США силы для борьбы с организованной преступностью, поставками фентанила и отмыванием денег. На разведку в этой сфере выделят $200 млн.

«Канада реализует наш план пограничных мер стоимостью $1,3 млрд — укрепит границу новыми вертолетами, технологиями и персоналом, улучшит координацию с нашими американскими партнерами и увеличит ресурсы для прекращения потока [наркотика] фентанила. Почти 10 тыс. человек на передовой работают и будут работать над защитой границ», — заявил премьер-министр Канады.

Мексика

Договориться с США удалось и Мексике. Ранее президент страны Клаудия Шейнбаум также заявила об успешных переговорах с Дональдом Трампом, результатом которых стала приостановка действия пошлин на 30 дней.

«Провели хороший разговор с президентом Трампом с большим уважением к нашим отношениям и суверенитету, мы пришли к серии соглашений... Пошлины приостанавливаются на месяц», — написала Шейнбаум в соцсети X.

Соглашение Мексики и США, как и канадское, включает в себя несколько пунктов. По словам президента Мексики, страны будут работать по двум направлениям: безопасность и торговля. В частности, Мехико обязуется немедленно усилить охрану своей северной границы с помощью 10 тыс. бойцов Национальной гвардии, чтобы предотвратить незаконные поставки наркотиков из Мексики в США, в том числе фентанила. Америка в свою очередь будет предотвращать нелегальные поставки оружия в Мексику.

В ООН обеспокоены влиянием пошлин США на мировую экономику В ООН выразили обеспокоенность возможными экономическими последствиями новых тарифов США в отношении... 04 февраля 08:58

Дональд Трамп также подтвердил, что введение пошлин для Мексики откладывается на месяц. В течение этого времени, как уточнил американский президент, стороны проведут переговоры под руководством госсекретаря США Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента и министра торговли Говарда Латника, а также высокопоставленных представителей Мексики.

«Я с нетерпением жду возможности принять участие в этих переговорах с президентом Шейнбаум, поскольку мы пытаемся достичь «сделки» между нашими двумя странами», — заявил Трамп.

При этом с Китаем об отсрочке США договариваться не стали — новые пошлины в 10% на китайские товары, указ о которых американский лидер подписал 1 февраля, вступили в силу.

Пекин в свою очередь принял решение об ответных пошлинах в размере 15% на уголь и сжиженный природный газ (СПГ), а также 10% — на нефть, сельхозтехнику и некоторые автомобили из США, сообщил комитет тарификации и классификации при Государственном совете КНР. Они начнут действовать с 10 февраля.

Кроме этого, Китай подал во Всемирную торговую организацию жалобу на налоговые меры США. Отдельно министерство коммерции КНР также заявило о введении экспортного контроля на вольфрам, теллур, рутений, молибден и связанные с рутением предметы для «защиты интересов национальной безопасности». Пекин контролирует большую часть мировых поставок этих полезных ископаемых, которые имеют решающее значение для перехода к чистой энергии.

США рассматривают возможность введения пошлин в отношении Евросоюза Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения пошлин в отношении... 03 февраля 20:40

При этом, по словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, Трамп намерен провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие два дня. Стороны обсудят нелегальные поставки фентанила в США, которыми американский президент и аргументировал необходимость введения пошлин.