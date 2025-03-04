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В Совфеде оценили попытки Европы помирить Трампа и Зеленского

Пушков счел усилия европейцев помирить Трампа и Зеленского не очень успешными
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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Член Совфеда Алексей Пушков в посте в своем Telegram-канале счел усилия стран Европы, стремящихся помирить президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, «не слишком успешными».

«Трамп настаивает на своем. Он также убедился в том, что Зеленский не хочет мира, да и ведет себя неподобающим образом. Судя по всему, пока это так, двери в Белый дом для него будут закрыты», — поделился своей точкой зрения на происходящее сенатор.

Он предположил, что лидер США предложит европейским странам присоединиться к будущему мирному соглашению, а в случае их отказа — оставит одних разбираться с Украиной и РФ. По мнению Пушкова, в Европе «очень опасаются» такого развития событий. Кроме того, это может усилить «фрагментацию позиций» внутри ЕС и стать угрозой для его будущего.

Переговоры Трампа и Зеленского в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении и отсутствии благодарности США и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

3 марта Трамп опубликовал пост в Truth Social, в котором назвал «худшим заявлением» слова Зеленского о том, что до завершения украинского конфликта еще очень далеко. Позднее во время общения с журналистами американский политик заявил, что тот, кто будет выступать против мирного урегулирования на Украине, «не задержится надолго».

Ранее в Кремле рассказали о реакции Путина на скандал с Зеленским.

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