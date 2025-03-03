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Трамп: если кто-то не хочет мира на Украине, он не задержится надолго

Трамп после ссоры с Зеленским: противник мира на Украине не задержится надолго
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Brian Snyder/Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что тот, кто будет выступать против мирного урегулирования на Украине, «не задержится надолго». Трансляцию ведет Fox News.

Политик допустил, что кто-то может выступать против «сделки» по мирному урегулированию на Украине.

«И если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, что этот человек не продержится долго. Этого человека не будут слушать долго, потому что я верю, что Россия хочет заключить соглашение», — сказал Трамп.

Он добавил, что верит в такое же желание народа Украины, который от происходящего пострадал больше всех.

Переговоры Трампа и Зеленского в Вашингтоне 28 февраля закончились ссорой: американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении и отсутствии благодарности США и раскритиковал его за отказ от прекращения огня, заявив, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее в Кремле рассказали о реакции Путина на скандал с Зеленским.

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