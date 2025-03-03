Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп назвал «худшим заявлением» слова Зеленского о нескором окончании конфликта

Трамп: США не будут мириться с позицией Зеленского по урегулированию конфликта
close
Samuel Corum - Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп опубликовал пост в своей социальной сети Truth Social, в котором назвал «худшим заявлением» слова его украинского коллеги Владимира Зеленского о том, что до завершения украинского конфликта еще очень далеко.

«Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет терпеть это долго! Это то, о чем я говорил, этот парень не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки, а Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не смогут выполнить эту работу без США», — написал американский лидер.

По его мнению, это заявление «не самое лучшее», чтобы сделать его в плане демонстрации силы против Российской Федерации.

Таким образом хозяин Белого дома прокомментировал слова главы украинского государства о том, что до соглашения об окончании военных действий еще «очень-очень далеко».

3 марта советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Майкл Уолтц сообщил, что Вашингтон не видит со стороны Зеленского готовности сделать шаги, которые бы привели к перемирию или даже временному прекращению огня.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения на Украине. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, как подчеркнул российский лидер, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее в конгрессе США назвали Зеленского «маленьким диктатором».

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами