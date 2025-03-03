Трамп назвал «худшим заявлением» слова Зеленского о нескором окончании конфликта

Трамп: США не будут мириться с позицией Зеленского по урегулированию конфликта

Президент США Дональд Трамп опубликовал пост в своей социальной сети Truth Social, в котором назвал «худшим заявлением» слова его украинского коллеги Владимира Зеленского о том, что до завершения украинского конфликта еще очень далеко.

«Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет терпеть это долго! Это то, о чем я говорил, этот парень не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки, а Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не смогут выполнить эту работу без США», — написал американский лидер.

По его мнению, это заявление «не самое лучшее», чтобы сделать его в плане демонстрации силы против Российской Федерации.

Таким образом хозяин Белого дома прокомментировал слова главы украинского государства о том, что до соглашения об окончании военных действий еще «очень-очень далеко».

3 марта советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Майкл Уолтц сообщил, что Вашингтон не видит со стороны Зеленского готовности сделать шаги, которые бы привели к перемирию или даже временному прекращению огня.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения на Украине. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, как подчеркнул российский лидер, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее в конгрессе США назвали Зеленского «маленьким диктатором».