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Трамп заявил, что украинский народ хочет мира

Трамп сообщил, что жители Украины хотят мира
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Kent Nishimura/Reuters

Жители Украины хотят урегулирования военного конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме.

«Народ Украины хочет заключить соглашение», — отметил он, говоря о необходимости завершить конфликт.

Незадолго до этого Трамп опубликовал пост в своей социальной сети Truth Social, в котором назвал «худшим заявлением» слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что до завершения украинского конфликта еще очень далеко.

Кроме того, советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Майкл Уолтц сообщил, что Вашингтон не видит со стороны Зеленского готовности сделать шаги, которые бы привели к перемирию или даже временному прекращению огня.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения на Украине. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, как подчеркнул российский лидер, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Путин заявил что Зеленский загнал себя в тупик, запретив переговоры с Россией.

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