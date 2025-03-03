В Белом доме обвинили Зеленского в том, что он спровоцировал конфликт

Майк Уолтц: Зеленский пошел на конфликт, чтобы пересмотреть сделку по ресурсам

Украинский президент Владимир Зеленский пошел на провокацию в ходе визита в Белый дом, чтобы пересмотреть соглашение по ресурсам с Соединенными Штатами, считает советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. Его цитирует Reuters.

«Большинство видели только последние 10 минут, когда ситуация вышла из-под контроля, но те, кто смотрел полное видео, заметили, как Зеленский неоднократно провоцировал администрацию, пытаясь пересмотреть уже заключенную сделку», — отметил Уолтц.

По его словам, президент Украины прибегнул к откровенному шантажу, пытаясь получить от Штатов гарантии безопасности.

28 февраля в Белом доме произошел скандал. Президент США Дональд Трамп упрекнул украинского политика в неуважении и отсутствии благодарности, а также раскритиковал Зеленского за отказ от прекращения огня. Американский лидер заявил, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». В результате украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, а сделка по редкоземельным металлам была отменена.

3 марта в Кремле рассказали, что президент России Владимир Путин принял во внимание произошедшее между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме.

Ранее в Финляндии сравнили склоку между Трампом и Зеленским с ссорой в браке.