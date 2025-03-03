В Финляндии сравнили склоку между Трампом и Зеленским с ссорой в браке

Конфликт украинского президента Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом напоминает ссору между супругами, считает президент Финляндии Александр Стубб. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

«Для танго всегда нужны двое. Знаете, иногда случается так в браке или в других типах отношений: вы уходите в свой угол и дуетесь, но вам нужно выйти оттуда, поговорить, пожать руки и двигаться дальше», — сказал финский политик.

28 февраля в Белом доме произошел скандал. Трамп упрекнул украинского политика в неуважении и отсутствии благодарности, а также раскритиковал Зеленского за отказ от прекращения огня. Президент США заявил, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». В результате украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, а сделка по редкоземельным металлам была отменена.

3 марта в Кремле рассказали, что президент России Владимир Путин принял во внимание произошедшее между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме.

Ранее в сенате США заявили, что встреча с Зеленским войдет в историю Белого дома как наихудшая.