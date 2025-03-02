В сенате США заявили, что встреча с Зеленским войдет в историю как наихудшая

Сенатор Круз: встреча с Зеленским в Белом доме войдет в историю как наихудшая

Визит украинского президента Владимира Зеленского войдет в историю как наихудший за всю историю Белого дома, считает сенатор США Тед Круз. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Зеленский пришел в Овальный кабинет и решил, что может побороться с Трампом, может оскорблять и принижать его. Без преувеличений, это войдет в историю как худшая встреча в Белом доме», — отметил политик.

Он также предположил, что свои действия Зеленский спланировал заранее.

28 февраля в Белом доме произошел скандал. Трамп упрекнул украинского политика в неуважении и отсутствии благодарности, а также раскритиковал Зеленского за отказ от прекращения огня. Президент США заявил, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». В результате украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, а сделка по редкоземельным металлам была отменена.

1 марта президент Финляндии Александер Стубб заявил, что президент РФ Владимир Путин оказался единственным победителем переговоров Трампа и Зеленского.

Ранее стало известно, что Трамп выразил гордость Вэнсом после встречи с Зеленским.