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В Эстонии заявили о намерениях Европы наладить отношения с США

Карис: Европа ищет, как исправить отношения с США после ссоры Трампа с Зеленским
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Ints Kalnins/Reuters

В Европе думают, как наладить отношения президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского после их перепалки в Белом доме, а также улучшить отношения США и ЕС. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис, сообщает Sky News.

«Теперь мы думаем о том, что мы можем сделать. Как помочь Зеленскому и Трампу наладить эти отношения и что Европа может сделать, чтобы стать более надежным партнером для США», — сказал он.

Эстонский лидер не понимает, почему после долгих лет сотрудничества между Европой и США отношения нужно разрывать.

28 февраля Зеленский поссорился на встрече с Трампом в Белом доме. Американский лидер обвинил собеседника в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

В свою очередь издание Asia Times написало, что успех инициатив по урегулированию конфликта на Украине будет зависеть от уровня доверия между российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, поскольку посреднические переговоры без прямого взаимодействия двух противоборствующих сторон редко бывают успешными.

Ранее эксперт назвал неочевидную причину срыва сделки между США и Украиной по ресурсам.

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